Iniesta contro Rubiales: “Comportamento inaccettabile, sta inquinando l’immagine della Spagna”

Andres Iniesta non si risparmia nei confronti di Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola sospeso per 90 giorni dal suo incarico per il bacio dato alla calciatrice Jennifer Hermoso durante i festeggiamenti per la conquista del Mondiale. In una lettera pubblicata su Twitter, l’ex centrocampista del Barcellona e della Nazionale non ha nasconde la propria “tristezza, come persona, come padre di tre figlie, come marito e come calciatore, per tutto ciò che sta avvenendo nel nostro calcio e in particolare nella nazionale femminile spagnola”.

“Credo che non possiamo tollerare comportamenti come quelli che abbiamo visto, e che hanno offuscato un evento così grande come la vittoria di un Mondiale. È un peccato che una bella storia che tanti giocatori hanno costruito in tanti anni sia stata sporcata. Abbiamo un presidente che non vuole lasciare la poltrona, che non ha ammesso che il suo comportamento è stato inaccettabile e che sta inquinando l’immagine del nostro paese e del nostro calcio in tutto il mondo”, conclude Iniesta.