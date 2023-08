F1 GP Olanda 2023, Verstappen: “Incredibile vincere qui, ho avuto la pelle d’oca”

Max Verstappen ha commentato a caldo il successo casalingo nel GP d’Olanda 2023, che gli ha permesso di eguagliare il record di vittorie consecutive (9) in F1: “Fin dall’inno olandese prima della partenza ho avuto la pelle d’oca, trionfare qui mi provoca sensazione fantastiche. E’ davvero incredibile vincere su questa pista, nonostante il meteo non abbia facilitato le cose“. Il pilota Red Bull non si è però sbilanciato sul record di Vettel eguagliato: “Per il momento mi godo questo successo, arrivato con una pressione altissima“.