Dall’Inghilterra: UEFA al lavoro per rivedere regola della multiproprietà

Il calcio continentale potrebbe essere davanti ad una svolta importante. La UEFA, infatti, sarebbe al lavoro per rivedere concettualmente e materialmente il concetto di multiproprietà, ossia la possibilità per uno stesso gruppo di possedere più squadre. In Italia gli esempi lampanti sono Salernitana, ormai ceduta da Lotito e Bari, il quale se dovesse ottenere la promozione in Serie A potrebbe costringere De Laurentiis a vendere per incompatibilità vista la presenza anche del Napoli nel nostro massimo campionato.

La notizia arriva dall’Inghilterra, nello specifico dal tabloid ‘The Times’, secondo cui Ceferin e tutti gli esponenti della UEFA sarebbero al lavoro per rivalutare il concetto di multiproprietà. Il calcio continentale, dunque, potrebbe essere rivoluzionato, in quanto molti gruppi potrebbero decidere di investire ancora di più nel mondo del football. Esempio continentale è il Manchester United, che interessa al gruppo Ineos, già proprietario del Nizza, e QSI (Qatar Sports Investments), alla guida del PSG. Con una rivalutazione del concetto di multiproprietà l’acquisto potrebbe essere reso possibile.