Dalla Germania, il Manchester United prepara il grande colpo: offerta importante per Kolo Muani

La prossima sessione di mercato potrebbe essere quella del colpo da 90 in attacco da parte del Manchester United. I Red Devils con ten Hag hanno dato vita la scorsa stagione ad un processo di crescita per ritornare al grande calcio a cui erano abituati i supporters dello United. Tanto passa dalle grandi risorse economiche del club dedicate a colpi di 90: la scorsa estate è stata quella di Casemiro e di Anthony, la prossima sessione estiva potrebbe essere quella di Kolo Muani. Il manager ten Hag avrebbe dato una lista di nomi di attaccanti che avrebbe il piacere di allenare in quel dell’Old Trafford.

Secondo quanto riportato da Sport Bild, uno dei nomi della lista sarebbe quello di Kolo Muani, attaccante 24enne in forza all’Eintracht Francoforte. L’attaccante francese sarebbe insieme a Victor Osimhen il candidato principale per rinforzare il pacchetto avanzato dei Red Devils. Per Kolo Muani ten Hag potrebbe decidere di spendere una cifra vicina ai 120 milioni di euro per portare all’Old Trafford un attaccante di razza che garantirebbe un bottino di gol importanti.