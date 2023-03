Sivasspor-Fiorentina, Italiano in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Alle 15:30 Vincenzo Italiano interverrà in conferenza stampa per presentare Sivasspor-Fiorentina, match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. Dopo l’1-0 dell’andata, la squadra viola è chiamata a difenderen il vantaggio in Turchia in uno degli stadi con la maggiore altitudine d’Europa. La conferenza stampa del tecnico potrà essere trasmessa su Viola Channel, web tv del club viola disponibile sul sito ufficiale della società. Sportface.it in ogni caso vi offrirà una diretta testuale.

DIRETTA TESTUALE