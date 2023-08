Dall’Inghilterra: il Monaco si fa avanti per Balogun, no dell’Arsenal

Non c’è solo l’Inter nella corsa per Folarin Balogun. L’attaccante è diventato il primo obiettivo dei nerazzurri sul mercato, soprattutto dopo che l’Atalanta ha soffiato a Marotta Scamacca. Ora l’ammistratore delegato dell’Inter dovrà stare attento alle avanches del Monaco per Balogun.

Secondo quanto riportato da The Athletic, l’Inter sarebbe sulle tracce del centravanti dell’Arsenal da tempo, ma ancora no avrebbe formalizzato un’offerta ufficiale. Ciò che, invece, ha fatto il Monaco che avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus ritenuti però pochi per l’Arsenal. L’Inter è fiduciosa di arrivare ad un accordo per 35 milioni di euro, ma trapelerebbe anche una certa fretta da parte dei Gunners per monetizzare e reinvestire sul mercato.