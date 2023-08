Wta Montreal 2023, Paolini c’è: batte Vekic in due set e vola al secondo turno

Jasmine Paolini è già al secondo turno del Wta di Montreal. Sul cemento canadese la tennista italiana sconfigge la croata Donna Vekic con il punteggio finale di 7-6(3) 6-2 dopo un’ora e quarantadue minuti di battaglia. Al secondo turno l’azzurra se la vedrà con la vincente del derby tutto statunitense tra Madison Keys e Venus Williams. Primo set molto equilibrato, nel secondo invece Jasmine ha preso il largo e ha chiuso agevolmente.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PRIMO SET – L’inizio di partita è molto combattuto ed equilibrato con Paolini che non sfrutta subito due palle break nel secondo gioco, Vekic invece è cinica e si prende il break di vantaggio che la lancia sul 3-1. Il break di vantaggio della croata però dura pochissimo, il tempo di cambiare campo con l’azzurra che impatta sul 3-3. I servizi la fanno da padrona, soprattutto su quello di Jasmine non si gioca praticamente mai. Sul 5-4, nel decimo gioco, una sciagurata palla corta di Donna Vekic manda Paolini a set point. La croata però è brava a risollevarsi e ad uscire dalla situazione delicata. L’approdo naturale del primo parziale è dunque il tie-break: Vekic vince il primo punto, poi è un uragano Paolini con l’azzurra che vince sei punti filati e di fatto chiude a tripla mandata la prima frazione di gioco: 7-3 lo score finale del tie-break.

SECONDO SET – Psicologicamente il primo set vinto scoraggia la Vekic che ad inizio del secondo parziale appare molto più fallosa e non sembra crederci più di tanto. Tutto il contrario di Paolini che sale in cattedra e prende in mano le redini del gioco non dando nessuna possibilità alla sua avversaria. Jasmine vince due game molto lottati, sale sul 2-0 prima e successivamente sul 4-1. La partita è ormai indirizzata e l’italiana è brava a chiuderla senza patemi d’animo: 7-6 6-2. Paolini vola al secondo turno.