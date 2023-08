Atalanta, adesso è ufficiale: Gianluca Scamacca è un nuovo attaccante di Gasperini

Adesso è anche ufficiale: Gianluca Scamacca è un nuovo attaccante dell’Atalanta. L’ex attaccante di Sassuolo e West Ham arriva alla corte di Gian Piero Gasperini e sostituirà Rasmus Hojlund, volato al Manchester United per una cifra record di quasi 85 milioni di euro bonus compresi.

Il comunicato ufficiale – L‘Atalanta comunica “di aver acquisito a titolo definitivo dal West Ham United F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Scamacca“.L’Atalanta “rivolge un caloroso benvenuto a Gianluca, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”.

