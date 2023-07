Dall’Inghilterra, Manchester United asse caldo con la Serie A: affondo per Onana, alla Roma piace Fred

Il Manchester United di Erik ten Hag spinge per chiudere alcuni colpi in entrata che per il manager olandese rappresentano una priorità. Per esempio, lo sarebbe il prelievo di Andrè Onana all’Inter. Infatti, dopo l’addio di De Gea, lo United cerca un portiere abile con i piedi ed il camerunense sarebbe il profilo ideale anche perchè ten Hag lo ha già avuto all’Ajax per tante stagioni. La trattativa, secondo Talksport, sarebbe entrata nella sua fase calda.

Secondo quanto riferito dal Sun, lo United avrebbe messo in atto un vero e proprio filo diretto, non solo con l’Inter, ma con la Serie A. Infatti, gli affari “italiani” dello United non si esaurirebbe con l’acquisto di Onana (i nerazzurri chiedono 60 milioni di euro), ma un asse potrebbe nascere anche con la Roma. All’ex Red Devils Mourinho piacerebbe il centrocampista Fred, essendo stato proprio il tecnico portoghese a volerlo in Inghilterra. Per aprire ad una cessione di Fred anche in prestito, lo United però dovrà resistere dagli affondi del West Ham per Scott McTominay.