Calcio in lutto, è morto Vincenzo D’Amico a 68 anni: la bandiera della Lazio lottava contro un tumore

Grave lutto nel mondo del calcio. All’età di 68 anni, è morto Vincenzo D’Amico, ex centrocampista della Lazio e bandiera del club biancoceleste, con cui ha vinto lo scudetto del 1974 e giocato per quattordici stagioni, con delle parentesi al Torino e alla Ternana. 446 presenze e 81 reti hanno fatto di lui uno dei giocatori italiani più forti della sua generazione. D’Amico aveva da poco rivelato di star combattendo in modo coraggioso contro un tumore, ma purtroppo è venuto a mancare quest’oggi. Dopo la carriera come calciatore, aveva svolto per anni il ruolo di commentatore televisivo per la Rai. Da parte della redazione di Sportface.it le più sincere condoglianze alla famiglia.