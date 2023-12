Inchiesta Prisma, la Procura di Roma acquisisce documenti su bilanci della Juventus

Con lo spostamento del procedimento penale da Torino a Roma, la procura della Repubblica della Capitale ha chiesto alla Juventus l’acquisizione documentale relativa, in particolare, ai bilanci al 30 giugno 2022. A comunicarlo è la stessa società bianconera, che non risulta indagata. “In tale contesto, la società – si legge in una nota diffusa dal club – ha appreso che presso la Procura di Roma pendono indagini in relazione a esponenti aziendali per la fattispecie di cui all’art. 2622 cod. civ. in ordine al bilancio al 30 giugno 2022″. “In ragione del contenuto della richiesta di acquisizione documentale, – prosegue la nota della Juventus – la società ha ragione di ritenere che le indagini riguardino le medesime materie (cosiddette. plusvalenze da ‘operazioni incrociate’ e cosiddette ‘manovre stipendi’) già oggetto dell’inchiesta torinese nonché dei procedimenti Consob ex art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998″.