Mondiale 2026, Infantino: “Il primo a 48 squadre, sarà una festa del calcio. Messi? Spero ci sia”

Gianni Infantino è intervenuto in quel di Miami durante la partita delle Leggende della Conmebol. Il presidente della FIFA davanti al pubblico americano ha parlato ovviamente del prossimo Mondiale: “Sarà il primo a 48 squadre, sarà grandioso, una festa del calcio, sono certo che sarà un successo assoluto”, ha ribadito. E non poteva mancare un accenno a Lionel Messi, diventato in pochi mesi l’idolo in Florida: “Spero ci sia nel 2026, spero pure che giochi pure quello dopo e quello del 2034, fino a quando vorrà”, l’auspicio del numero uno della Fifa.