Terza giornata di gare all’Aquatics Complex di Otopeni per gli Europei di nuoto in vasca corta che chiudono questo 2023. E dopo le tante soddisfazioni arrivate nelle finali di ieri sera, continua il buon momento degli azzurri, che mettono a segno un en plein questa mattina nelle batterie.

Già in finale la 4×50 mista donne, con il quartetto composto da Cocconcelli, Bottazzo, Di Pietro e Nocentini che ha fatto registrare il miglior tempo in 1’45″98, mettendosi alle spalle Danimarca, Svezia e Gran Bretagna, contro le quali si lotterà nel pomeriggio per andare sul podio continentale. L’accesso all’atto conclusivo arriva nei 1500 senza alcun patema anche per Simona Quadarella, che dopo l’argento negli 800 domani sera tornerà di nuovo in vasca per sfidare la francese Kirpichnikova che al momento pare avere decisamente una marcia in più. Per la nuotatrice azzurra un crono di 15’56″81 in mattinata.

Per quanto concerne l’accesso alle semifinali, l’Italia fa quello che doveva fare, ovvero qualificare il maggior numero possibile di atleti per le gare di questo pomeriggio. Nei 100 stile libero femminili avanzano Morini (53″17) e Tarantino (53″46), che fanno fuori Sara Curtis (54″06); nei 200 misti maschili Alberto Razzetti (1’57″19) e Thomas Ceccon (1’58″01) in completa gestione delle energie fanno il minimo indispensabile per superare il turno. Qualificazione ottenuta anche da parte di Francesca Fangio (2’22″98) e Martina Carraro (2’23″26) nei 200 rana e ancora per Razzetti (1’56″55) e Ferraro (1’57″15) nei 200 farfalla. Passando al dorso, Lorenzo Mora con il nono tempo di 51″30 supera le batterie dei 100, mentre nei 50 femminili Costanza Cocconcelli è otava in 27″02.