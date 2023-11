Ilary Blasi in lacrime in “Unica”, ricorda rottura con Totti: “Non potevo credere avesse fatto una cosa del genere”

“Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi. E l’ho sempre dimostrato mettendoci la faccia. Mia sorella mi chiama e mi dice che aveva conosciuto Francesco e mi racconta che voleva conoscermi. Avevo 19 anni e lui era già Francesco Totti”. Ilary Blasi racconta a ‘Unica’, il docufilm in uscita venerdì su Netflix, senza trattenere le lacrime, per la prima volta la fine della sua storia con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, con la separazione dopo anni di matrimonio: “A fine gennaio andiamo a cena, a un certo punto comincio a notare un marito diverso, e da lì un disastro. Lo vedevo strano. Perché? E che ne so. Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni della mia vita avesse fatto una cosa del genere. Il tradimento? A chi credo, ai giornalisti o a mio marito? Vent’anni che frequenti una persona penso che ci credi in quello che ti dice…”.