Hockey su pista, Europei femminili 2023: l’Italia si raduna martedì 28 novembre. Debutto il 4 dicembre

L’Italia dell’hockey su pista inizia a preparare gli Europei femminili in programma a Olot, in Spagna, dal 4 al 9 dicembre. Il primo raduno è fissato per martedì 28 novembre presso il Centro Federale FISR agli ordini del Commissario Tecnico Massimo Giudice. Gli allenamenti andranno avanti in Veneto fino al 3 dicembre, data della partenza per Barcellona. L’Italia è stata inserita in un gruppo che vede al via anche Francia, Portogallo e Spagna, con il debutto in data 4 dicembre contro la formazione transalpina. Un girone di ferro che premierà la prima classificata che andrà direttamente in semifinale, mentre le altre tre dovranno giocare i quarti.

“Non è una formula adatta a un campionato non livellato: Spagna e Portogallo sono ad un altro livello, frutto di due campionati più strutturati dei nostri – commenta il CT Massimo Giudice. Siamo arrivate terze agli ultimi Europei, quarte agli ultimi Mondiali ma eravamo una squadra più esperta. Siamo state vicine a loro compiendo dei miracoli sportivi, e porci sin da subito contro le grandi potenze, non sarà facile, anche perchè il secondo gruppo avrà un giorno di pausa fondamentale in una competizione così serrata. Contro la Francia all’esordio sarà una gara equilibrata: avremo la possibilità di rodarci un po’, anche perchè i giorni di prearazione sono pochi e dovremo subito entrare in ritmo. Portogallo e Spagna ad ora sono ad un altro livello: in passato con la nostra gestione, non non abbiamo mai sfigurato ma ce la siamo sempre giocata. Abbiamo sofferto tantissimo, rimanendo in partita fino all’ultimo”.

“Siamo in fase di transizione e l’obiettivo è arrivare preparati ai WSG2024 a Novara – continua il CT. Il nostro campionato non è competitivo come quello delle altre nazioni e la maggior parte delle scelte sono frutto del rendimento negli eventi internazionali in cui abbiamo partecipato nell’ultimo biennio, con l’intento, in questo momento di ricambio generazionale, di portare le più giovani ad un livello superiore in vista dei Mondiali. Questa Nazionale è una continua evoluzione: è figlia dei Mondiali di San Juan, figlia dell’esperienza con l’Euro Girls e figlia del Campionato Europeo Under 17 a Correggio. Siamo preparati a fare pochi giorni di raduno per eventi importanti, cercheremo di riconfermarci anche se le altre nazioni alle nostre spalle stanno crescendo, vedendo soprattutto i risultati di misura degli ultimi mondiali ed europei, fino adesso spesso a nostro favore”.