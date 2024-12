Domenica 29 dicembre si è conclusa la diciottesima giornata del campionato 2024/2025 di basket Serie A2, iniziata ieri con la sfida tra Cantù e Piacenza. Pesaro ha battuto Bologna con decisione, ottenendo un vincente 82-61 sul proprio parquet di casa. Anche Livorno conquista i due punti in casa, piegando per 86-68 Milano. Vittoria decisiva anche quella di Udine, che contro Agribertocchi la spunta per 82-65. La formazione friulana raggiunge la cima della classifica grazie al risultato odierno. Ora si trova a quota 28, a pari punti con Rimini. Cremona colleziona invece il successo in trasferta, con gli ospiti che hanno la meglio su Avellino dopo una partita equilibrata. Al termine dei quaranta minuti in campo, infatti, il tabellone segnala un punteggio di 75-79.

Vigevano vince in trasferta contro Cento, in una partita che si chiude per 64-79. Match equilibrato invece sul parquet di Rimini, dove Rieti la spunta per 91-96. I padroni di casa perdono l’occasione per occupare la testa della classifica in solitaria. Ora, a quota 28 punti, c’è anche Udine. Successo in esterna anche per Verona, che piega per 58-69 Brindisi. Forlì ha la meglio su Nardò, in un match finito 75-84. Cividale, infine, batte Torino per 74-65 e si avvicina al gruppo di testa. La squadra lombarda è in quarta posizione, alle spalle di Cantù, Udine e Rimini.

Questa fase di campionato vede le squadre distanti solo una manciata di punti, ad eccezione del gruppo più basso della classifica, che è alle prese con uno svantaggio più importante. La Serie A2 tornerà in campo nel 2025, con la diciannovesima giornata in programma il 5 gennaio. La seconda metà di campionato – con ancora venti giornate da giocare – vedrà le formazioni combattere per il titolo e il pass di accesso alla classe regina. La regular season si concluderà in primavera, con l’ultima giornata in programma per il 27 di aprile.

BASKET SERIE A2 – LA CLASSIFICA 2024/2025

Rimini – 28 punti

Udine – 28

Cantù – 26

Cividale – 24

Forlì – 22

Rieti – 22

Milano – 22

Verona – 22

Avellino – 20

Pesaro – 18

Bologna – 18

Torino – 14

Brindisi – 14

Livorno – 14

Cremona – 14

Vigevano – 10

Cento – 10

Nardò – 10

Piacenza – 6