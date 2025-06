Uno dei club che ha disputato l’ultima Serie A è interessato da un importante cambiamento: se lo prendono gli americani, affare fatto.

Il Monza è già al lavoro per mettersi alle spalle la stagione 2024/2025. Dopo tre stagioni in Serie A i brianzoli sono retrocessi tra i cadetti, concludendo lo scorso campionato all’ultimo posto con soli 18 punti. Inevitabilmente la scomparsa di Silvio Berlusconi, che tanto si era speso per portare il Monza nella massima serie sognando anche un ulteriore salto di qualità, ha pesato molto: oggi il Monza deve ripartire dalla Serie B e lo farà con importanti cambiamenti.

Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio del cambio in panchina: non sarà più Alessandro Nesta a guidare i biancorossi. Il tecnico romano è stato infatti sostituito da Paolo Bianco, classe 1977, negli ultimi mesi alla guida del Frosinone salvatosi senza playout grazie alla penalizzazione inflitta al Brescia.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che siano in programma anche altri ribaltoni in casa Monza. Dopo l’allenatore potrebbero infatti arrivare anche altre nuove figure: secondo quanto riportato da Calciomercato.it la famiglia Berlusconi starebbe seriamente pensando di cedere la proprietà del club brianzolo a nuovi acquirenti.

Ribaltone in Serie A: gli americani comprano il club

Una cordata ha infatti manifestato un serio interesse nel rilevare il Monza: si tratta di un gruppo di investitori statunitensi rappresentato da Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma. Questa cordata pare sia già venuta in Italia nelle scorse settimane per velocizzare il più possibile la trattativa e dare un’occhiata alle strutture del club. Proprio questa accelerata potrebbe portare presto alla definizione del passaggio di proprietà.

Da più di un anno si vocifera di un defilamento della famiglia Berlusconi per favorire l’ingresso di nuove forze, ma ora pare sia arrivato davvero il momento giusto. Ma che fine farà Adriano Galliani? Lascerà anche lui il Monza o verrà confermato dai nuovi investitori? L’impressione è che a Galliani sia stato chiesto di fare da figura di garanzia tra la vecchia e la nuova proprietà: le sue chances di restare al Monza sono molte, anche perché la famiglia Berlusconi pare abbia chiesto e ottenuto la conferma del CEO.

Venendo invece all’area sportiva uno dei nomi che piacciono molto a Baldissoni e alla nuova cordata è quello di Nicolas Burdisso, ex difensore oggi dirigente sportivo, dal 2021 al 2024 direttore tecnico della Fiorentina. I tifosi brianzoli non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli del nuovo Monza.