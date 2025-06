È cominciata la seconda giornata del Mondiale per Club, Messi ancora decisivo con la maglia dell’Inter Miami.

A due giorni dall’inizio dell’estate, la calda stagione si presenta sin da subito ricca di calcio. Ad aggiungersi alle voci di mercato e alle trattative, gli stadi in USA sono palcoscenico del calcio che conta. Nella serata di oggi sono andati di fatto in onda i primi match della seconda giornata del Mondiale per Club.

Competizione condita dalle migliori stelle del calcio internazionale, che da domenica si stanno affrontando in una location del tutto nuova per le squadre europee come quella degli Stati Uniti. Tra le squadre che giocano in casa spicca l’Inter Miami di Lionel Messi, facente parte del Gruppo A del Mondiale insieme a Palmeiras, Porto e Al Ahly. Serie di squadre che proprio stasera sono state protagoniste dei primi impegni della seconda giornata della competizione. Di seguito i risultati:

Mondiale, Messi protagonista ad Atlanta: ecco i risultati delle prime partite di oggi

Un Lionel Messi immortale quello visto quest’oggi al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. La pulce, perno di una delle squadre di casa, ha trascinato il suo Inter Miami contro il Porto, segnando il gol vittoria del 2-1.

Rimonta completata dunque da parte degli americani, che dopo il rigore realizzato da Omorodion nei primi minuti di gioco è riuscita nel siglare due gol, prima con Segovia e poi con l’otto volte pallone d’oro.

Vittoria per il Miami che inizia già a delineare la classifica del Gruppo A, con il Palmeiras vincente oggi per 2-0 contro l’Al Ahly che vola alla prima posizione a 4 punti, condividendo il primato con Messi & co. Un punto a testa invece per il Porto e la squadra egiziana.