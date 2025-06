Giovedì 19 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, a partire dai Campionati Italiani Individuali Master di Atletica da seguire su Sportface Tv, ogni mattina da oggi fino a domenica. E ancora le moto, i Mondiali di judo e il solito Mondiale per Club.

MATTINA

08.30 Atletica – Campionati Italiani Individuali Master di Atletica: diretta streaming su Sportface Tv

09.00 Moto3, GP Italia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Italia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Canoa velocità, Europei 2025: quinta giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su canale YouTube Canoe Europe.

10.00 Judo, Mondiali 2025: eliminatorie Team Event – Diretta streaming su Judo Tv.

10.45 MotoGP, GP Italia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.30 Tennis, ATP Halle: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Bublik 2° match e inizio programma dalle 11.30)

11.30 Tennis, WTA Berlino: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

11.45 Ciclismo, Giro d’Occitania 2025: terza tappa – Diretta streaming dalle 14.05 su Discovery+.

11.50 Ciclismo, Giro NextGen 2025: sesta tappa – Differita su Rai Sport HD alle ore 19.50; in streaming su Discovery+ (dalle 13.20), YouTube Giro d’Italia (dalle 13.20), gironextgen.it/live-streaming.

12.00 Tennis, WTA Nottingham: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

12.30 Ciclismo, Giro di Svizzera: sesta tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD dalle 14.50; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 14.50.

POMERIGGIO

13.00 Tennis, ATP Queen’s 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.15 Moto3, GP Italia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Italia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.06 Ciclismo, Giro del Belgio: terza tappa – Diretta streaming dalle 15.30 su Discovery+.

14.30 Volley femminile, Nations League 2024: Italia vs Giappone – Diretta streaming su VBTV e DAZN.

15.00 Canoa velocità, Europei 2025: quinta giornata (sessione pomeridiana) – Diretta streaming su canale YouTube Canoe Europe.

15.00 MotoGP, GP Italia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Equitazione, Global Champions League 2025: salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

16.15 Golf, Travellers Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

17.00 Nuoto, Meeting Cool Swim Merano: prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

17.15 Mountain Bike, World Serie 2025 in Val di Sole: XCC elite donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Calcio, Mondiale per club: Benfica vs Auckland City – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Judo, Mondiali 2025: Final Block Team Event – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay Sport 2, SkyGo, NOW e su Judo Tv.

18.00 Mountain Bike, World Serie 2025 in Val di Sole: XCC elite uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Pallanuoto, Trinacria Cup 2025: Italia vs Ungheria – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

SERA

19.00 Atletica, Roma Sprint Festival 2025 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.15 Equitazione, Coppa delle Nazioni 2025 a Rotterdam: salto ostacoli – Diretta tvsu Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.50 Atletica, Diamond League 2025 a Parigi – Diretta tv dalle 21.00 su RaiSport HD e su Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW dalle 21.00.

20.30 Pallanuoto, Trinacria Cup 2025: Spagna vs Grecia – Diretta streaming su Waterpolo Channel.

21.00 Calcio, Mondiale per club: Flamengo vs Chelsea – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity e su DAZN.