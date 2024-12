L’ex attaccante della Nazionale svedese e del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista all’edizione tedesca di Sports Illustrated, in cui ha rivelato il suo rammarico di non aver mai portato la sua carriera in Germania: “Giocare per un club come il Bayern Monaco non sarebbe stato male considerando la sua storia e i suoi giocatori. Per me il Bayern è tra i cinque club più grandi del mondo“. Sulle motivazioni Ibra ha spiegato: “Non potevano permettersi di comprarmi – dice scherzando -. A dire il vero, non ho mai avuto la possibilità di andarci. Sarebbe stato carino ma il destino aveva altri piani per me“. Ibrahimovic ha poi concluso parlando del calcio tedesco: “È straordinario, adoro i loro stadi, sono sempre pien. Ammiro molto il calcio tedesco e la sua nazionale“.