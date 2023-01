Sono mesi di attesa frenetica per i fan di Holly e Benji. La saga, nata dalla penna di Yoichi Takahashi ormai più di 40 anni fa, sta infatti per giungere al termine. Ad aprile 2023, infatti, verrà pubblicato Captain Tsubasa – The Final, il capitolo finale del manga calcistico per eccellenza, tanto da essere stato più volte indicato, nel corso degli anni, come fondamentale per la diffusione di questo sport.