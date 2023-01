Eurolega 2022/23: vittoria esterna per Barcellona, successo anche per il Maccabi Tel Aviv

La serata odierna di Eurolega ha visto la disputa di 3 partite, da Villeurbanne a Valencia, valide per il 18esimo turno. In primo luogo il Barcellona ha battuto in trasferta il LDLC ASVEL Villeurbanne, con il punteggio di 75-82.

Successivamente il Maccabi Playtika Tel Aviv ha vinto, questa volta tra le mura amiche, contro il Partizan Mozzart Bet Belgrado, per 90-81. Infine il Valencia ha avuto la meglio sull’ Anadolu Efes Istanbul, con il punteggio di 81-71.