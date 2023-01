Messi torna e va subito in gol con il PSG: suo il 2-0 contro l’Angers (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 33

Leo Messi torna e segna. A poche settimane dal trionfo ai Mondiali, il fenomeno argentino è tornato a vestire la casacca del Psg ed è subito andato in rete contro l’Angers. Combinazione al limite dell’area con Mukiele a palla in gol. Esultanza però smorzata dalla bandierina alzata del guardalinee. Solo per qualche minuto, perché il verdetto del VAR ribalta la decisione: è gol.