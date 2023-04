Higuain pronto a tornare in campo, sarà guest star nella Kings League di Piqué

Dopo aver lasciato il calcio lo scorso ottobre con la maglia dell’Inter Miami, Gonzalo Higuain è pronto a tornare in campo nella Kings League. L’attaccante argentino, infatti, sarà una delle stelle che prenderà parte al torneo di calcio a 7 creato da Gerard Piqué, altro ex campione internazionale che ha lanciato un autentico fenomeno in Spagna. La prima edizione si è conclusa qualche giorno fa, ma è già cominciato il mercato per la seconda attesissima stagione. Le dodici squadre della Kings League hanno un loro budget fittizio, proprio come nel fantacalcio, e possono utilizzarlo per muoversi sul mercato interno.

Inoltre ogni squadra può avere in rosa il ‘jugador 12’, ovvero non un membro in pianta stabile nella rosa della squadra ma una guest star. Gonzalo Higuain ricoprirà proprio questo ruolo, come rivelato da Sergio Aguero, presidente del Kunisports: “Higuain giocherà in una giornata del torneo, non sappiamo ancora la data ma è confermata la presenza”.