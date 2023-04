Roma-Sampdoria, Rocchi in tribuna all’Olimpico: incontro con Pinto sul caso Serra

Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, era presente in tribuna all’Olimpico per assistere a Roma-Sampdoria. Come riportato dal Corriere dello Sport, oltre a osservare la prestazione in campo di Irrati e di tutta la squadra arbitrale, Rocchi ha anche avuto un incontro informale con Tiago Pinto e altri membri della dirigenza giallorossa per parlare di quanto accaduto con Serra a Cremona.

La Roma ha così avuto modo di esternare il proprio malcontento per quanto accaduto, sottolineando la gravità del comportamento di Serra nonostante il mancato ricorso da parte dei giallorossi. Rocchi avrebbe difeso l’operato del direttore di gara, sottolineando anche come la panchina della Roma debba avere un atteggiamento meno oppositivo e provocatorio verso la squadra arbitrale. L’incontro è stato comunque cordiale e ha visto Pinto esprimere soddisfazione per l’operato complessivo degli arbitri in questa stagione.