Napoli, D’Amico esalta Osimhen: “Miglior attaccante al mondo, è più forte di Haaland”

Il procuratore Andrea D’Amico, intervenuto al programma “Tutti convocati” su Radio24, ha parlato di diversi temi riguardanti il Napoli capolista. Su tutti Victor Osimhen, che in estate potrebbe essere oggetto di numerose offerte di mercato. “Osimhen in questo momento è il miglior attaccante del mondo, è più forte anche di Haaland – afferma D’Amico – Le offerte non mancheranno, specie dall’Inghilterra. Attenzione però anche al Psg, perchè io ho la sensazione che Messi potrebbe lasciare per trasferirsi negli Stati Uniti.” D’Amico ha anche parlato del battibecco tra Spalletti e Maldini al termine del match tra Napoli e Milan: “Niente di serio, credo che Spalletti abbia voluto cercare un modo per allontanare le pressioni dalla squadra. E visto quanto si parla di questo episodio, sembra aver funzionato.”