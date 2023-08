Highlights e gol Rangers-PSV 2-2: playoff Champions League 2023/2024 (VIDEO)

Pari spettacolo nell’andata del playoff della Champions League fra Rangers e PSV. Il match si conclude 2-2 con le due squadre che hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo di giocate e di gol. Per gli scozzesi reti di Sima (quella dell’1-0) e di Matondo (dell’ulteriore vantaggio del 2-1), mentre gli olandesi sono riusciti a recuperare per ben due volte lo svantaggio con le reti di Sangare e de Jong. Questi gli highlights del match.

IBRAHIM SANGARÉ WITH THE EQUALIZER!

JOHAN BAKAYOKO 🇧🇪(2003) WITH THE ASSIST!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/gibLs0TfhD

