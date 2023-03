Ligue 1 2022/2023, 3-0 del Lens sull’Angers: Marsiglia scavalcato al secondo posto

Grandissima prestazione del Lens contro il fanalino di coda Angers in quest’anticipo della 28esima giornata di Ligue 1 2022/2023: gli uomini allenati da Franck Haise si sono sbarazzati della compagine ospite grazie ad un match giocato con attenzione e con il giusto cinismo in attacco. Le danze sono state aperte da Seko Fofana al 26′, poi ci ha pensato Ikoma Lois Openda, autore della doppietta che ha chiuso i conti sul 3-0. Sono 57 punti in classifica per i giallorossi, frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e sole 3 sconfitte: scavalcato, dunque, il Marsiglia di Igor Tudor, il quale domani avrà il compito di guidare i suoi al successo nella non semplice trasferta di Reims. Nell’altro incontro di giornata, il Lille ha sbancato Tolosa 2-0 grazie alle reti di Alexsandro Ribeiro e di Mohamed Bayo: adesso i ragazzi di Paulo Fonseca sono quinti con 49 punti, distanti 7 punti dalla zona Champions League.