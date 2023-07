Highlights e gol Spagna-Svizzera 2-1 dts: quarti Europei Under 21 2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Il video con gli highlights e i gol di Spagna-Svizzera 2-1 dts, match valido per i quarti di finale degli Europei Under 21 2023. La spuntano le Furie Rosse, anche se hanno dovuto soffrire perché gli elvetici hanno difeso bene e giocato con personalità. Alla fine, però, la qualità esce alla distanza e sono gli iberici a spuntarla grazie a un gol di Sergio Gomez nel cuore del secondo tempo, ma c’è il pareggio di Amdouni in pieno recupero che costringe gli spagnoli a vincerla ai supplementari col tiro deviato di Miranda. In semifinale spagnoli contro una tra Francia e Ucraina (già affrontata nel girone).