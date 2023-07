Europei Under 21 2023: la Spagna piega la Svizzera ai supplementari, Furie Rosse in semifinale

E’ la Spagna la seconda semifinalista degli Europei Under 21 2023. Le Furie Rosse soffrono e faticano tanto contro la Svizzera, che nel girone pur perdendo ha eliminato l’Italia, ma alla fine rispettano il pronostico e, seppur dovendo passare attraverso i supplementari, fanno compagnia a Israele. Ma le discutibili decisioni organizzative dell’Uefa di questa edizione fanno sì che non conosciamo ancora la sfidante degli iberici, visto che sarà una tra Francia e Ucraina, in campo domani, con la possibilità che si rincrocino squadre del girone, questo per non far spostare le nazionali tra Romania e Georgia, le due sedi del torneo, prima della finale. Di Sergio Gomez e Miranda le reti spagnole, momentaneo pareggio svizzero a opera di Amdouni.

Parte alla grande la Svizzera, subito un’azione di sfondamento con corner conquistato e tanta personalità. Le giovani Furie Rosse provano a salire in cattedra, Sanchez prova il mancino a giro e trova però una deviazione che la accomoda sui guantoni del portiere. In ogni caso, mentre la Spagna non riesce a trovare ritmo, la Svizzera continua a giocare invece con grande personalità. Grande occasione per Miranda alla mezzora di gioco, tiro al volo a rimorchio ma col salvataggio di un difensore elvetico. Ed è incredibile l’occasione per Sergio Gomez al 38′, lanciato verso il portiere a tu per tu prova uno scavetto ma colpisce malissimo e consente il rientro in extremis. Secondo tempo privo di emozioni fino al gol improvviso del vantaggio spagnolo quando i ritmi sembravano essere calati: è lo stesso Sergio Gomez a sbloccarla con un piattone perfetto dal limite sull’assist perfetto di Abel Ruiz che ha lavorato alla grande il pallone. Ma le sorprese sono dietro l’angolo e quando sembra tutto apparecchiato per un finale di gestione, improvvisamente buco difensivo della Spagna e in pieno recupero Amdouni firma il gol del pareggio. Lo choc dei supplementari, però, non fa scomporre le Furie Rosse, e soprattutto gli elvetici fanno fatica a costruire gioco. E’ comunque fortunoso il gol-qualificazione: Miranda calcia a rimorchio sul secondo palo, deviazione nettissima di Blum ed è 2-1, punteggio che resiste fino alla fine.