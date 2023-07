Pagelle Spagna-Svizzera 2-1 dts, voti e tabellino quarti Europei Under 21 2023

Le pagelle di Spagna-Svizzera 2-1 dts con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per i quarti di finale degli Europei Under 21 2023. Partita molto equilibrata, più di quanto ci si potesse aspettare: gli iberici, favoritissimi, la sbloccano con Sergio Gomez, poi però c’è il clamoroso pareggio di Amdouni in pieno recupero e si va così ai supplementari, dove le Furie Rosse la spuntano grazie alla rete di Miranda con deviazione decisiva di Blum.

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas 6.5; Victor Gomez 5.5 (100′ Veiga 6), Paredes 6, Pacheco 6, Miranda 7.5; Blanco 7 (100′ Martinez 6), Alex Baena 6 (77′ Bernabé 6); Rodri 7 (86′ Barrenetxea 6), Sancet 6 (77′ Oroz 5.5), Sergio Gomez 7.5 (119′ Gila sv); Abel Ruiz 7. Ct: Santi Denia 6.5

SVIZZERA (4-2-3-1): Saipi 7; Blum 4.5, Sterglou 5.5, Amenda 6, Vouilloz 5.5; Jashari 5.5 (72′ Bares 6), Rieder 6 (57′ Sohm 6); Males 6 (72′ Stojlkovic 5.5), Imeri 6.5 (85′ Di Giusto 6), Ndoye 5 (85′ Von Moos 6); Amdouni 7. Ct: Patrick Rahmen 6.

RETI: 68′ Sergio Gomez, 91′ Amdouni, 103′ Miranda.

ARBITRO: Lambrechts (Belgio) 7.