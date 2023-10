Highlights e gol Pescara-Torres 1-2: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Cristian Mancin 83

Gli Highlights e i gol della partita dell’Adriatico tra Pescara e Torres, girone B del campionato di Serie C, terminata 1-2 per la squadra ospite. Partita molto intensa e divertente che vede il suo epilogo attorno l’ora di gioco con 3 gol in meno di dieci minuti. La Torres trova il vantaggio con Scotto che ribadisce la palla in porta dopo una respinta di Plizzari, trovando subito dopo, anche il raddoppio con Ruocco che in contropiede salta il portiere e insacca. Pescara che accorcia dopo pochi minuti con Merola, per poi cercare con insistenza il gol del pari senza esito colpendo, tra gli altri, anche due legni prima con Moruzzi e poi con Cangiano.