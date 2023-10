Highlights e gol Casertana-Juve Stabia 2-1, Serie C 2023/224 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 69

Prima sconfitta per la Juve Stabia che ha dovuto cedere il passo alla Casertana. I padroni di casa infatti si sono imposti dopo una partita molto equilibrata che ha dimostrato come la Casertana sia una squadra da tenere in considerazione per la lotta ai playoff. Queste le emozioni del match.