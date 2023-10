L’Inghilterra non vedrà Bellingham nel Clasico: Barcellona-Real Madrid ‘oscurata’ in tv dal black out

Jude Bellingham a soli 20 anni sembra già entrato di diritto nell’elenco dei grandi della storia del calcio inglese. Undici gol in dodici partite stagionali per il centrocampista del Real Madrid, che sabato farà il suo debutto nel Clasico contro il Barcellona. Una partita attesissima per Bellingham, ma il Regno Unito non potrà seguire la superstar inglese in diretta tv. Il motivo è legato ad una vecchia regola, ancora in vigore, che vieta la trasmissione televisiva delle partite di calcio in programma tra le 14:45 e le 17:15 di sabato. La gara tra Barcellona e Real Madrid è in programma alle 15:15 (orario inglese) e di conseguenza sarà oscurata in tv e streaming. La regola del ‘blackout’ affonda le sue radici agli anni ’60 quando il presidente del Burnley Bob Lord convinse gli altri presidenti della Football League ad attutire l’impatto negativo che le partite televisive del sabato pomeriggio avevano sull’affluenza allo stadio nelle leghe inferiori. Di fatto è un regolamento che fornisce un assist ai club minori di provincia, garantendo stadi pieni e un maggior numero di spettatori. Niente tv e niente schermo sul pub quindi per lo storico esordio nel Clasico di uno dei calciatori destinati a fare la storia.