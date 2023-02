Highlights e gol Novara-Pro Sesto 0-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 20

Vince la Pro Sesto a Novara con il punteggio di 1-0, ricavando tre punti fondamentali dalla rete messa a segno da Gerbi dopo soli 5 minuti. Da quel momento, tante occasioni da un lato e dall’altro, 10 minuti di recupero in un secondo tempo segnato dall’infortunio di Bonaccorsi. Alla fine, dopo l’assedio finale dei padroni di casa, il team lombardo ha ottenuto una vittoria dall’enorme importanza, la numero 14 su 28 giornate di campionato fin qui: nella classifica del Gruppo A, sono sempre loro i primi con 50 punti, uno in più del Pordenone. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.