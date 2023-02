Formazioni ufficiali Osasuna-Real Madrid, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Osasuna e Real Madrid, sfida valida per la ventiduesima giornata di Liga 2022/2023. La quarta sfida la nona in classifica. La squadra di Carlo Ancelotti vede scappar via il Barcellona, ma prova a restare in scia il più possibile. La trasferta odierna contro un squadra che si trova da mesi a metà classifica è tutt’altro che banale. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 18 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI OSASUNA-REAL MADRID

OSASUNA: in attesa

REAL MADRID: in attesa