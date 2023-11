Carabao Cup 2023/24: cade l’Arsenal in casa del West Ham. Avanti Chelsea e Liverpool, sprofondo United

Quasi tutte le big approdano al turno successivo della Carabao Cup. Quasi in quanto l’Arsenal di Arteta è caduta in casa del West Ham di David Moyes che ha inflitto ai Gunners un rotondo 3-1. Seppur l’Arsenal fosse nella sua versione 2.0, con molte seconde linee, la prestazione degli Hammers è stata di alta qualità e di pregevole fattura. Il match si sblocca con l’autogol di White e da lì in poi la gara e l’inerzia vanno dalla parte degli Hammers. Nei primi venti minuti del secondo tempo poi Kudus e Bowen chiudono defintivamente il match. Il gol di Odegaard serve a poco per Arteta e per la qualificazione.

Chi va avanti e cerca di reagire al momento abbastanza complicato è il Chelsea di Pochettino che a Stamford Bridge sfidava il Balckburn. Partita che poteva dire qualcosa in ottica possibile reazione dei Blues e che è valsa il passaggio del turno grazie ai gol di Badiashile e di Sterling all’alba del secondo tempo. Avanza anche il Liverpool di Klopp che passa sul campo del Bournemouth per due reti ad una. L’iniziale vantaggio è di Gakpo. Nella ripresa l’ex Roma Kluivert rimette la partita in parità, ma nel finale è Darwin Nunez che fa pendere la bilancia dalla parte dei Reds. Rovinosa, ennesima si potrebbe dire, caduta dello United che in casa contro il Newcastle perde per 3-0. In una partita totalmente dominata dalla squadra ospite, i Red Devils si fanno sorprendere da Almiron al 28esimo. Sei minuti più tardi arriva il gol del raddoppio targato Hall. Nella ripresa, fra i fischi, arriva anche il tris del Newcastle firmato da Willock. Negli altri risultati passano Everton e Fulham che hanno battuto, rispettivamente, Burnley e Ipswich.