Napoli, Le Parisien: per Osimhen chiesti 180 milioni al Psg

Voluto e ambito Victor Osimhen in questa sessione estiva di calciomercato. Un leader a tutti gli effetti in questa stagione al Napoli, e il suo Presidente, Aurelio De Laurentiis, sembra saperlo bene. Diverse le società che sembrerebbero essere piombate sull’attaccante nigeriano che ha concluso la stagione a quota 26 gol in 32 partite. Dalla Francia, come riporta Le Parisien, il Paris Saint Germain avrebbe esposto il proprio interesse al club azzurro che avrebbe chiesto 180 milioni di euro: una cifra esorbitante e sproporzionata che farebbe dell’ex centravanti del Lille il secondo giocatore più caro del pianeta. Nelle scorse settimane il presidente napoletano, Aurelio De Laurentiis, ha già fatto sapere a più riprese che non venderà il suo attaccante e il prezzo richiesto da colui che è anche produttore cinematografico va in questa direzione. “Abbiamo un accordo di principio per una proroga di due anni, ma se arrivasse un’offerta impossibile da rifiutare per la salute del club, la valuteremo”, dichiarò qualche settimana fa.