Highlights e gol Costa d’Avorio-RD Congo 1-0: semifinale Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 15

Il video con gli highlights e i gol di Costa d’Avorio-RD Congo 1-0, semifinale della Coppa d’Africa 2024. Gli Elefanti di casa vogliono approdare in finale, ma anche i Leopardi a questo punto sognano di arrivare fino in fondo. Primo tempo intenso ma che si chiude a reti bianche, nella ripresa poi arriva il gol da parte di Haller che decide partita e qualificazione per il paese ospitante. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.