Coppa di Francia 2023/2024: il Psg batte il Brest e vola ai quarti, avanti Lione e Nizza

Il Psg elimina il Brest e vola ai quarti di finale della Coppa di Francia 2023/2024. Una partita non semplice per la squadra guidata da Luis Enrique, visto che dopo un primo tempo perfetto dei parigini coi gol di Kylian Mbappé e Danilo Pereira, c’è la reazione veemente degli ospiti nel secondo tempo. Mounie infatti la riapre al 65′, poi però doccia fredda per i bretoni con l’espulsione di Brassier per doppia ammonizione che consente alla corazzata di casa di gestire al meglio il finale con il tris a opera di Goncalo Ramos nel recupero a chiudere i giochi.

Nelle altre sfide della serata, partita intensa quella tra il Lione e il Lilla. Alla fine sono i padroni di casa a spuntarla per 2-1 grazie ai gol di Orban e Cherki, inutile la rete di Alexsandro al 53′ che poteva far pensare a un tentativo di rimonta da parte degli ospiti, incapaci di agguantare il pareggio nonostante alcuni assalti nel finale. Dopo lo 0-0 deludente in campionato, show del Nizza di Farioli che espugna il campo del Montpellier per 1-4 e conquista così l’ingresso tra le migliori otto della competizione. Per volare ai quarti di finale decisivi i gol di Ndayishimiye, Louchet, Cho e il rigore di Claude-Maurice, Sagnan dopo il rigore sbaglaito da Ndiaye per il gol della bandiera dei padroni di casa. Vittoria per lo Strasburgo contro il Le Havre per 3-1, 2-1 per la sorpresa Le Puy-en-Velay sul Laval, vince anche il Valenciennes sul campo del Saint Preist.