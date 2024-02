Coppa d’Africa 2024: la Costa d’Avorio vola in finale da padrona di casa, Haller stende la DR Congo

Sogna un intero paese ed esplode lo stadio Olympique Alassane Ouattara di Abidjan, dove la Costa d’Avorio, che ospita la Coppa d’Africa 2024, vola in finale del torneo grazie al gol di Haller nel secondo tempo, eliminando una Repubblica Democratica del Congo mai doma e protagonista di un mese strepitoso. Ma gli Elefanti non vogliono fermarsi e adesso si giocheranno il titolo domenica sera, Leopardi invece alla finalina di sabato contro il Sudafrica.

Il primo tempo è intenso e ricco di occasioni. Nella prima fase è la Costa d’Avorio a fare la partita e per gli Elefanti è di Adingra la prima conclusione con il colpo di testa e la palla a lato di poco, poi però sale in cattedra la Repubblica Democratica del Congo con il tiro da fuori area da parte di Kakuta e l’altra botta di Bakambu. Nel finale di frazione, poco prima dell’intervallo, due grandissime occasioni a opera di Kessie: prima spreca di testa, poi con un tiro preciso l’ex Milan colpisce il palo, e nel mezzo c’è anche un altro colpo di testa, quello di Haller, che non centra lo specchio. Nella ripresa spingono in tutti i modi gli ivoriani e al 65′, dopo una fase decisamente noiosa, arriva il gol da parte del bomber Haller, che la sblocca e ha poi sulla sua testa, un paio di minuti dopo, la chance per il raddoppio, non sfruttata però. Il finale è intenso, ma gli ospiti non riescono ad agguantare la parità: la finale è degli Elefanti che ora sognano di vincere il titolo da paese ospitante.