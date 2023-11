Highlights e gol Chelsea-Blackburn 2-0, Carabao Cup 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 2

Il Chelsea si rialza in Carabao Cup, andando avanti nella competizione, dopo aver rifilato al Blackburn due gol Per i Blues il momento non è del tutto idilliaco per usare un eufemismo e quindi il passaggio del turno può solo essere definito come una bocca di aria fresca. Contro la compagine di Championship, bastano i gol di Badiashile e di Sterling nella ripresa. Queste le emozioni del match di Stamforde Bridge.