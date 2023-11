Highlights e gol Bournemouth-Liverpool 1-2, Carabao Cup 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello

Il Liverpool batte un colpo anche in Carabao Cup, dando seguito ad un ottimo periodo di forma. I Reds passano sul campo ostico del Bournemouth per due reti ad una. Di Gakpo e Darwin Nunez le reti degli uomini di Klopp che portano il Liverpool alla fase successiva della Coppa d’Inghilterra. Per le statistiche il gol dell’ex Roma Justine Kluivert che aveva segnato la rete della provvisoria parità.