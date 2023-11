Sampdoria, critiche a Pirlo: “Alla Juve la formazione la faceva Ronaldo”

La sonora sconfitta per 4-0 rimediata dalla Sampdoria per mano della Salernitana in Coppa Italia ha impedito a Pirlo il ritorno da ex all’Allianz Stadium e lo ha gettato in un’amara contestazione da parte dei suoi tifosi.

L’ex allenatore della Juventus, dopo il ko della sfida dell’Arechi, ha infatti subito la rabbia di alcuni sostenitori blucerchiati, che stavano aspettando il ritorno della squadra all’aeroporto Cristoforo Colombo. Le parole rivolte all’indirizzo del tecnico sono state durissime: “È un grande uomo, ma come allenatore non capisce un c… A Torino nella Juventus la formazione gliela faceva Ronaldo“.

Il ritorno a Genova è stato tutto fuorché tranquillo, quindi. Il momento di difficoltà della squadra ha scatenato l’ira di un gruppo dei tifosi, che stavano aspettando il rientro dei giocatori da Salerno. Pirlo, accompagnato da alcuni membri della dirigenza, ha risposto con smorfie amare. A quel punto è intervenuto Legrottaglie, dirigente blucerchiato, che ha tentato di mediare con il tifoso: “Qui ti perdi, se vuoi parliamo di calcio“. La vicenda si è conclusa con il rientro nel pullman e il successivo abbandono dell’aeroporto.