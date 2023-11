Volley, A1 femminile 2023/2024: Novara rimane in testa, Conegliano piega Scandicci

Continua la Serie A1 femminile, con ben dieci squadre impegnate nella giornata del primo novembre. Novara vince sul Trentino e mantiene la testa della classifica, mentre riescono a siglare il successo anche Cuneo, Pinarolo, Milano e Conegliano. In questo intenso periodo di partite, le giocatrici si sono dimostrate capaci di dare grande spettacolo, soprattutto in occasione di Scandicci-Conegliano, ultima partita terminata e conclusasi dopo più di due ore e un quarto di gioco.

Novara batte Trentino in tre set. In una partita terminata 3-0, le padrone di casa hanno la meglio nel primo parziale con un combattuto 25-23. Nel secondo set, le novaresi vincono con più margine, terminando 25-19. Infine, nel terzo e ultimo set, Novara riesce a conquistare un ottimo 25-20 che porta la squadra alla vittoria e al mantenimento della testa della classifica. In contemporanea, va in scena la partita tra Casalmaggiore e Cuneo. Il match è vinto 0-3 da Cuneo, ma non senza che le padrone di casa opponessero resistenza. Il primo set si chiude 24-26 in favore della squadra ospite, con Casalmaggiore che risulta pericolosa. Nel secondo parziale, Cuneo vince con più facilità, chiudendo sul 16-25. La partita si conclude nel terzo set, vinto 19-25. A Pinarolo, le padrone di casa hanno la meglio su Busto Arsizio. Le ospiti vincono il primo set 23-25, ma vengono poi battute nei rimanenti parziali. Il secondo set si conclude 25-17 in favore di Pinarolo, che poi riesce a vincere 25-21 e infine chiude la partita con un ottimo 25-19. Quella tra Bergamo e Milano si rivela una partita accesa, terminata 1-3. Milano riesce a conquistare il primo set, strappando un 23-25 e ha la meglio nel secondo parziale in 22-25. Nel terzo set però, Bergamo riesce a rimontare e chiude 25-20, rimandando la fine della partita. Il quarto set infine è vinto dalle milanesi, che con un 18-25 si aggiudicano la vittoria. L’ultima partita che giunge al termine è quella tra Scandicci e Conegliano, vinta dalla squadra ospite per 1-3. Il primo set viene vinto ai vantaggi da Conegliano per 24-26, dopo una lunga battaglia. Sorte simile per il secondo set, terminato 25-27. Nel terzo parziale, Scandicci ha la meglio e sigla un vincente 25-23, che però non è abbastanza per conquistare la partita, dato che nell’ultimo parziale Conegliano vince 18-25.