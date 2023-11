Highlights e gol Austria-Germania 2-0, Amichevole 2023 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 7

Dopo la sconfitta in amichevole contro la Turchia di Vincenzo Montella, è arrivata un’altra sconfitta per la Germania di Julian Nagelsmann che questa volta è caduta sotto i colpi dell’Austria. Nel primo tempo approccia alla grande l’Austria che mette sotto la Germania. Al 29esimo è Sabitzer che porta avanti i padroni di casa con un gran gol. All’intervallo si va al riposo con il minimo vantaggio austriaco. Nella ripresa la partita cresce anche di intensità e di nervosismo: motivi che portano all’espulsione di Sane che per condotta antisportiva abbandona il campo al 51esimo. Nel finale arriva il gol del 2-0 di Baumgartner che chiude definitivamente la partita. Queste le emozioni del match.