La Germania di Nagelsmann cade ancora: sconfitta 2-0 contro l’Austria

Dopo la sconfitta in amichevole contro la Turchia di Vincenzo Montella, è arrivata un’altra sconfitta per la Germania di Julian Nagelsmann che questa volta è caduta sotto i colpi dell’Austria. La nazionale austriaca, dopo i 4 gol subiti da Lukaku nei giorni scorsi in un solo tempo, ha reagito con una vittoria molto prestigiosa in una classica del calcio europeo.

Nel primo tempo approccia alla grande l’Austria che mette sotto la Germania. La pressione austriaca premia: al 29esimo è Sabitzer che porta avanti i padroni di casa con un gran gol. All’intervallo si va al riposo con il minimo vantaggio austriaco. Nella ripresa la partita cresce anche di intensità e di nervosismo: motivi che portano all’espulsione di Sane che per condotta antisportiva abbandona il campo al 51esimo. Nel finale arriva il gol del 2-0 di Baumgartner che chiude definitivamente la partita.