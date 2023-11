Europei curling femminile Aberdeen 2023, l’Italia non si ferma: Norvegia battuta 7-6, Azzurre in semifinale

Continua la cavalcata dell’Italia agli Europei femminili di curling 2023, in corso di svolgimento nella città scozzese di Aberdeen. Il team azzurro, capitanato dalla skip Stefania Constantini e completato da Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e Marta Lo Deserto, ha battuto per 7-6 la forte Norvegia al termine di una partita molto tirata ma che ha visto le Azzurre sempre in controllo della situazione. Un’altra grande prestazione per quella che è la sesta vittoria consecutiva nella competizione. Il Team Constantini è già certo di un posto nelle semifinali, obiettivo dichiarato per provare a centrare il podio e migliorare il quarto posto dell’ultima edizione. Gli ultimi due impegni vedranno l’Italia impegnata con Svezia e Svizzera, quest’ultima unica squadra in grado di fare meglio delle nostre finora con un percorso netto di sette vittorie in altrettanti incontri. Il movimento italiano del curling si conferma quindi in crescita esponenziale, visto che al maschile la nazionale azzurra del Team Retornaz è addirittura a punteggio pieno e quindi a sua volta già tra le migliori quattro d’Europa.

Nella giornata di domani gli uomini sfideranno la Turchia alle 10:00 italiane, mentre le donne se la vedranno appunto con la Svezia alle ore 15:00.

