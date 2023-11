Highlights Albania-Isole Faroe 0-0, Qualificazioni EURO 2024 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

L’Albania già qualificata non è andata oltre lo 0-0 in casa contro l’Isole Faroe. Nel match giocato in casa della nazionale già qualificata ad Euro 2024 si sono viste molte seconde scelte lanciate dal ct albanese che non sono riusciti a bucare la porta difesa dalle Isole Faroe. Queste le emozioni del match.