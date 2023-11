Highlights Ucraina-Italia 0-0: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 30

Il video con gli highlights di Ucraina-Italia 0-0, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Gli azzurri giocano un buon primo tempo, sprecano diverse occasioni e rischiano un paio di volte, ma alla fine anche il pareggio può andar bene. Nella ripresa, poi, poche occasioni per loro ma nel recupero fa discutere un rigore non concesso ai nostri rivali. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE